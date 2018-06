Rio de Janeiro (AFP) Der brasilianische Architekt Oscar Niemeyer ist am Mittwoch im Alter von 104 Jahren gestorben. Das gab das Krankenhaus Samaritano in Rio de Janeiro bekannt, wo Niemeyer seit mehreren Wochen behandelt worden war. Der Architekt deutscher Abstammung realisierte während seiner 70-jährigen Karriere mehr als 600 Projekte in aller Welt, darunter die UN-Zentrale in New York, Regierungsgebäude in Brasília und das sogenannte Interbau-Wohnhochhaus im Berliner Hansaviertel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.