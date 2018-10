Paris (AFP) Nach der Insolvenz bei der Nachrichtenagentur dapd in Deutschland ist für ihre französische Tochter Sipa News das endgültige Aus gekommen. Das Handelsgericht in Paris ordnete am Donnerstag ein Liquidationsverfahren für Sipa News an, die erst vor zwei Monaten in Frankreich als Textagentur an den Start gegangen war. Für den alteingesessenen Foto-Dienst Sipa Press wurde hingegen ein Insolvenzverfahren zugelassen, um einen neuen Investor zu finden.

