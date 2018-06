Frankfurt/Main (AFP) Am deutschen Aktienmarkt hat zum Handelsstart am Donnerstag Optimismus geherrscht. Der Deutsche Aktienindex (DAX) knackte am Donnerstagmorgen die symbolische Marke von 7500 Punkten. Analysten erklärten den Anstieg unter anderem mit der relativ erfreulichen Entwicklung an der Wall Street in den USA. Entscheidend für die weitere Entwicklung des Marktes dürften die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank sein, über die EZB-Chef Mario Draghi am Donnerstagnachmittag informieren will.

