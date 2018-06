Berlin (AFP) In Deutschland fehlen nach Schätzungen des Deutschen Mieterbunds rund 250.000 Mietwohnungen. Mieterbund-Präsident Franz-Georg Rips sagte der "Bild"-Zeitung (Donnerstagsausgabe), durch die Wohnungsnot werde bezahlbarer Wohnraum immer knapper. Das Problem treffe "junge Familien, Rentner, einkommensschwache Haushalte und Normalverdiener". Am stärksten seien die Menschen in den Großstädten betroffen. Der Mieterbund fordere deshalb von der Bundesregierung mehr Fördermittel für den Neubau von Wohnungen.

