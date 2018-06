Berlin (AFP) Die Bundesregierung will bis zu 400 Bundeswehrsoldaten für den von der NATO beschlossenen Einsatz von Patriot-Luftabwehrsystemen in der Türkei abstellen. Wie das Kabinett am Donnerstagmorgen auf einer Sondersitzung beschloss, soll das Mandat für die Stationierung bis zum 31. Januar 2014 befristet werden. Dem Bundestag wird der Mandatsvorschlag Anfang kommender Woche vorgelegt. Das NATO-Mitglied Türkei hatte um die Stationierung gebeten, um sein Staatsgebiet vor Angriffen aus dem benachbarten Syrien zu schützen.

