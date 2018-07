Berlin (AFP) Der Unabhängige Beauftragte für Fragen sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, hat Bundesregierung und Länder aufgefordert, den vor einem Jahr zugesagten Hilfsfonds über 100 Millionen Euro für die Opfer endlich einzurichten. "Bis heute haben Betroffene keine Sicherheit, dass der Fonds überhaupt kommt", sagte Rörig am Donnerstag in Berlin bei einer Bilanz seiner Arbeit in diesem Jahr. Das Schweigen in Bund und Ländern sei "aus Sicht der Betroffenen unerträglich".

