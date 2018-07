Berlin (AFP) Das geplante Mandat für den deutschen Patriot-Einsatz in der Türkei wird auch Überwachungsflüge mit AWACS-Flugzeugen umfassen. Die Regierung habe sich entschlossen, den AWACS-Einsatz in das Mandat zu nehmen, "um auf der verfassungsrechtlich sicheren Seite zu sein", sagte Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) am Donnerstag vor Journalisten in Berlin. Zur Begründung verwies er darauf, dass die routinemäßig bereits seit Jahren stattfindenden Flüge künftig in einem "mandatspflichtigen Umfeld" geflogen würden.

