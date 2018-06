Hamburg (AFP) Rund sechs Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen können sich SPD und Grüne einer neuen Umfrage zufolge weiter Hoffnungen auf einen Regierungswechsel machen. Nach der am Donnerstag veröffentlichten Befragung von Infratest dimap im Auftrag des NDR würde die CDU unter Ministerpräsident David McAllister mit 40 Prozent zwar stärkste Kraft werden, wenn am Sonntag gewählt würde. Die SPD und die Grünen kämen zusammen aber auf 48 Prozent. Da alle andere Parteien den Sprung ins Parlament verpassen würden, hätte Rot-Grün im neuen Landtag ein klare Mehrheit.

