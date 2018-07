Berlin (AFP) Außenminister Guido Westerwelle (FDP) hat sich bestürzt angesichts der erneut aufgeflammten Gewalt in Ägypten gezeigt. Gewalt sei kein Mittel der innenpolitischen Auseinandersetzung, sagte Westerwelle am Donnerstag in Berlin. "Ich appelliere an alle Seiten, Besonnenheit und Vernunft walten zu lassen", fügte er hinzu.

