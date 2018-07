New York (AFP) Die Vereinten Nationen haben eine Untersuchung gegen die Regierungsarmee der Demokratischen Republik Kongo wegen Vergewaltigung und anderer Verbrechen eingeleitet. Die UN-Mission im Kongo, MONSUCO, untersuche die Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen gegen Einheiten der Regierungssoldaten, sagte UN-Sprecher Martin Nesirky in New York. Demnach sollen die Soldaten auf ihrem Rückzug vor den Rebellen der M23-Miliz Vergewaltigungen und Plünderungen in der Zivilbevölkerung begangen haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.