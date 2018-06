Berlin (dpa) - Der Bundesrat soll in seiner nächsten Sitzung am 14. Dezember einen neuen Anlauf für ein NPD-Verbot beschließen. Das kündigte Thüringens Regierungschefin Christine Lieberknecht nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin an. Bei dem Treffen hatten sich die 16 Bundesländer auf ein Verbotsverfahren verständigt. Die NPD sei eine verfassungswidrige Partei, betonte Lieberknecht, die weiter ins Kanzleramt gefahren ist, um mit Kanzlerin Angela Merkel zu sprechen. Die sieht ein Verbotsverfahren bisher skeptisch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.