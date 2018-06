Berlin (dpa) - Die Ministerpräsidenten beraten heute über einen neuen NPD-Verbotsantrag. Die Innenminister der Länder hatten ihren Regierungschefs am Mittwoch bei einem Treffen in Rostock-Warnemünde einstimmig empfohlen, einen neuen Anlauf zum Verbot der rechtsextremen Partei zu starten.

Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die Ministerpräsidenten dem folgen.

In diesem Fall könnte sich der Bundesrat bereits in seiner nächsten Sitzung am 14. Dezember mit dem Thema befassen. Es ist unklar, ob Bundesregierung und Bundestag bei einem neuen Verbotsverfahren mitziehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) sehen große Risiken. Ein erster Versuch war 2003 vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert.

Die Ministerpräsidenten beraten zunächst unter sich und treten am frühen Nachmittag im Bundesrat vor die Presse. Anschließend treffen sie Merkel zu einem Gespräch im Kanzleramt. Zum Abschluss (16.30) ist dort eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 18. März 2003 - NPD-Verbotsverfahren