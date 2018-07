Berlin (SID) - Das Finale um die deutsche Meisterschaft im American Football wird auch 2013 in Berlin stattfinden. Der 35. German Bowl wird am 12. Oktober im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark im Bezirk Prenzlauer Berg ausgetragen. In diesem Jahr hatten 11.242 Zuschauer den 56:53-Sieg der Schwäbisch Hall Unicorns gegen die Kiel Baltic Hurricans besucht.