Paris (AFP) Trotz der explodierenden Kosten beim neuen Europäischen Druckwasserreaktor (EPR) im nordfranzösischen Flamanville hält die sozialistische Regierung ausdrücklich an dem Vorhaben fest. Das Projekt werde "zu Ende" geführt, versicherte Frankreichs Premierminister Jean-Marc Ayrault am Donnerstag im Sender RTL. Es gebe "Schwierigkeiten", doch solle der neue Druckwasserreaktor 2016 in Betrieb genommen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.