Lausanne (dpa) - Die Fußball-EM 2020 findet erstmals in einer Reihe von europäischen Ländern statt. Das Exekutivkomitee der UEFA entschied auf seiner Sitzung in Lausanne, dass die EM in acht Jahren «in verschiedenen Hauptstädten» Europas ausgetragen werden soll.

