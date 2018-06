Düsseldorf (SID) - Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hat den japanischen Offensivspieler Genki Omae verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt vom Erstligisten Shimizu S-Pulse an den Rhein. Für den Tabellen-Neunten der abgelaufenen Saison in der J. League hat Omae in 34 Spielen 13 Tore erzielt und fünf weitere vorbereitet. Omae wird in der Winter-Transferperiode nach Düsseldorf wechseln, er erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2015.