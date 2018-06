München (SID) - Der ehemalige Bundesliga-Profi Alexander Hleb erwägt eine Rückkehr nach Deutschland. Dies sei "eine Option. Ich bin bereit und will wieder in eine große Liga und international spielen", sagte der 31-Jährige nach dem 1:4 (0:1) seines Klubs Bate Borissow zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München.

Hleb war erst im Sommer in seine weißrussische Heimat zurückgekehrt, sucht nun aber schon wieder eine neue Herausforderung. Noch sei "die Entscheidung nicht endgültig gefallen, aber es gibt Interesse von verschiedenen Vereinen aus verschiedenen Ländern", hatte er schon vor dem Duell mit dem FC Bayern erklärt. Er müsse jetzt "überlegen, was das Beste für mich ist. Ich will zu einem Klub, der eine Perspektive hat, denn ich will in meiner Karriere noch mal etwas erreichen." Bis Mitte Dezember will der Mittelfeldspieler Klarheit.

Hleb war in der Bundesliga beim VfB Stuttgart (2000-05, 2009/10) und für den VfL Wolfsburg (2011/12) aktiv. Zudem stand er beim FC Barcelona unter Vertrag. In Borissow hatte er 1999 seine Profikarriere begonnen. Auch wenn er in seiner Heimat in den vergangenen Monaten "eine schöne Zeit" hatte, "das Problem ist, dass das Championat in Weißrussland zu schwach ist", sagte Hleb.