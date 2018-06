Leverkusen (dpa) - Bayers Jugend forschte und entdeckte das Sieger-Gen. Mit einer jungen Nachwuchstruppe gewann Bayer Leverkusen sein letztes Gruppenspiel in der Europa League gegen Rosenborg Trondheim mit 1:0 (0:0).

Der 21-jährige Julian Riedel traf bei seinem ersten Profispiel in der 65. Minute. Trotz des Erfolgs der Bayer-Bubis zog Leverkusen als Gruppenzweiter nicht mehr an Metalist Charkow vorbei und kann daher in der K.o-Runde im Februar auf Fußball-Hochkaräter wie den entthronten Champions-League-Sieger FC Chelsea treffen.

«Die jungen Leute haben das ordentlich gemacht» sagte Stefan Reinartz und auch Trainer Sascha Lewandowski war zufrieden: «Es ist doch schön, dass am Ende die jungen Spieler das Match entschieden haben.»

Vor 10 513 frierenden Zuschauern entwickelte sich erst in der zweiten Hälfte ein annähernd attraktives Spiel. Die auf neun Positionen umgestellte Mannschaft von Trainer Lewandowski und Teamchef Sami Hyypiä musste sich erst finden. Doch auch Bayers B-Team reichte gegen den 22-maligen norwegischen Meister in dessen 200. Europacupspiel aus. So konnte der Bundesliga-Zweite das Stammpersonal für den Jahresendspurt schonen.

Bereits vor dem Spiel hatte Bayer-Cheftrainer Sascha Lewandowski zahlreiche Umstellungen angekündigt. Dazu kam ein ungeplanter Wechsel im Tor. Für den wegen Magen-Darm-Problemen ausfallenden Michael Rensing kam der 19 Jahre alte Regionalliga-Torwart Niklas Lomb zu seinem Profi-Debüt. Insgesamt standen im Vergleich zum Bundesliga-Spiel gegen Nürnberg nur Stefan Reinartz und Philipp Wollscheid erneut auf dem Platz, Renato Augusto und Verteidiger-Routinier Manuel Friedrich sollten der jungen Truppe mit ihrer Erfahrung helfen.

Doch gerade Augusto konnte dem Spiel nicht prägen. Der angesichts seiner Spielanteile unzufriedene Brasilianer fiel mit Fehlpässen auf statt die Fäden zu ziehen. Symptomatisch eine Szene kurz vor der Halbzeit, als Augusto mit seiner Technik im Strafraum glänzen wollte, den Ball aber leichtfertig vertändelte, statt schnell zu passen. Die beiden B-Mannschaften schlossen eine Art Nichtangriffspakt, echte Torgefahr blieb bis zur 45. Minute aus. Dann prüfte Tarik Elyounoussi mit einem Seitfallzieher den jungen Lomb. Aber der Nachwuchskeeper war auf dem Posten.

Für den schwachen Augusto kam Sydney Sam und gemeinsam mit dem ebenfalls eingewechselten Simon Rolfes kam etwas mehr Schwung in die Leverkusener Angriffsbemühungen. Sam (47.) sowie Junior Fernandes mit einem Schuss an den Pfosten und einer weiteren schönen Einzelleistung wenig später verpassten die Bayer-Führung. Besser machte es dann Riedel: Nach guter Vorarbeit von Carlinhos schob er den Ball im Fünf-Meter-Raum ins leere norwegische Tor.