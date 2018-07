London (AFP) Die Kaffeehaus-Kette Starbucks beugt sich der massiven Kritik der britischen Regierung und will in den kommenden beiden Jahren mehr Steuern in Großbritannien zahlen. Kris Engskov, Starbucks-Chef in Großbritannien, kündigte vor der britischen Handelskammer "Änderungen" in der Steuerpolitik des US-Unternehmens an. Starbucks werde 2013 und 2014 auf Ausnahmen im Steuerrecht verzichten wie die Zahlung von Lizenzgebühren für die Markennutzung und den Übertrag der Einnahmen auf andere Filialen. Mit diesen legalen Steuertricks hatte Starbucks seine Steuern auf ein Minimum gedrückt.

