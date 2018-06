Berlin (dpa) - Trotz Musikdownloads und Streaming-Diensten im Netz bleibt die Musik-CD auch in diesem Jahr das beliebteste Musikgeschenk in Deutschland. Das teilte der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am Donnerstag mit.

Einer repräsentativen Umfrage des TNS Emnid Instituts planten 69 Prozent der Befragten, die Musik verschenken wollen, das mit einer Musik-CD zu tun. «Trotz der medialen Aufmerksamkeit auf die neuen Streaming-Angebote sowie auch dem deutlichen Anstieg im Bereich der Musikdownloads ist Musik zum Anfassen auch im digitalen Zeitalter nicht aus der Mode gekommen», sagte Florian Drücke, Geschäftsführer des BVMI.

Auf Platz zwei liegen Konzerttickets mit 58 Prozent, Musik-DVDs nehmen den dritten Platz ein, dicht gefolgt von Sondereditionen auf CD und DVD (26 Prozent). Einen Download-Gutschein erwägen 11 Prozent der Befragten zu verschenken, Gutscheine für Streaming-Abos kommen lediglich für 2 Prozent der Befragten in Betracht. Für die Studie wurden mehr als 1000 Bürger in Deutschland von TNS Emnid befragt.

Grafik des BVMI