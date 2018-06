Kairo (dpa) - Nach der blutigen Eskalation in Kairo mit fünf Toten und mehr als 300 Verletzten lässt die Republikanische Garde Panzer vor dem Präsidentenpalast auffahren. Die Demonstrationen gehen weiter. Präsident Mursi will sich an das Volk wenden. Kommt er im Streit um die neue Verfassung der Opposition entgegen?

