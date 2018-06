Berlin (dpa) - Das Bundeskabinett entscheidet heute über die deutsche Beteiligung am Nato-Einsatz in der Türkei zum Schutz vor Angriffen aus Syrien. Dazu sollen «Patriot»-Raketenabwehrstaffeln der Bundeswehr entlang der Grenze stationiert werden. Wie die dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr, könnte der Einsatz mit 400 Bundeswehrsoldaten deutlich umfangreicher ausfallen als vermutet. Der Bundestag soll bereits kommende Woche über die Mission abstimmen, an der sich auch die USA und die Niederlande beteiligen wollen.

