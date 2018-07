Kapstadt (dpa) - In Südafrika ist ein Militärflugzeug abgestürzt, elf Menschen kamen ums Leben. Das Wrack wurde in einer Bergregion entdeckt. An Bord waren sechs Besatzungsmitglieder und fünf Passagiere. Die Transportmaschine war gestern vom Stützpunkt Waterkloof nahe Pretoria gestartet und auf dem Weg nach Mthatha.

