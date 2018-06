New York (dpa) - Ein Video, in dem der Rapper Jay-Z einer älteren Dame erklärt, wer er ist, hat es in den USA zum Internet-Hit geschafft.

«Sind Sie berühmt?», fragt die Frau den neben ihr in der New Yorker U-Bahn sitzenden Musiker. «Ja, aber nicht besonders. Sie kennen mich ja nicht», antwortet der Rapper. «Aber vielleicht eines Tages.» Er mache Musik und sei auf dem Weg zu einem Konzert, erklärt er ihr. «Mein Name ist Jay.» Die Szene ist Teil eines rund halbstündigen Dokumentarfilms, den der Ehemann von Sängerin Beyoncé am Mittwoch (Ortszeit) ins Internet stellte. Mehrere Stunden nach der Veröffentlichung, wurde er mehr als 600 000 Mal angeklickt.

Der Film begleitet den vielfach preisgekrönten Rapper bei acht aufeinanderfolgenden ausverkauften Konzerten, mit denen er vor rund zwei Monaten eine neue Arena in seiner Heimat, dem New Yorker Stadtteil Brooklyn, einweihte. Jay-Z befindet sich gerade auf dem Weg zum letzten Konzert, als er die ältere Dame in der U-Bahn trifft. Schließlich sagt er ihr seinen vollen Namen und sie erkennt ihn dann doch. «Ach du bist Jay-Z! Von dem habe ich schon gehört!»

Dokumentarfilm bei YouTube