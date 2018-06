Den Haag (AFP) Nach der Schiffskollision in der Nordsee haben Rettungsteams in der Nacht zum Donnerstag vier Seeleute tot aus dem eiskalten Meer geborgen. Nach Angaben der Küstenwache suchten sie fieberhaft nach weiteren sieben Besatzungsmitgliedern des mit Autos beladenen Frachters "Baltic Ace". Dieser war am Mittwochabend etwa hundert Kilometer von der niederländischen Hafenstadt Rotterdam entfernt mit dem Containerschiff "Corvus J" kollidiert und gesunken. Das unter zyprischer Flagge fahrende Containerschiff war niederländischen Medienberichten zufolge nur leicht beschädigt.

