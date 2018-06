Manila (AFP) Die Zahl der Opfer des Taifuns "Bopha" im Süden der Philippinen ist auf mindestens 475 gestiegen. An der Ostküste der Insel Mindanao seien 258 Leichen gefunden worden, weitere 191 Tote habe es rund um die Städte New Bataan und Monkayo gegeben, sagte der Leiter der Rettungseinsätze, Ariel Bernardo, am Donnerstag. Weitere Leichen wurden nach Angaben des Zivilschutzes in anderen Teilen von Mindanao sowie auf den zentralen Inseln der Philippinen gefunden. Zudem hätten 179.000 ihr Obdach verloren und seien in Schulen und Turnhallen untergebracht worden, 377 Menschen würden derzeit vermisst.

