Doha (dpa) - Mit einer Rede von Bundesumweltminister Peter Altmaier vor dem Plenum der 194 Teilnehmerstaaten geht heute die UN-Klimakonferenz in die entscheidende Phase. Wegen der Teilnahme beim CDU-Parteitag kann der CDU-Politiker nur an den letzten beiden Tagen in Doha bei dem Versuch mithelfen, die zahlreichen Streitpunkte zu klären. Umweltschützer und die Bundestagsopposition fordern von ihm konkrete Taten. Etwa, dass die Europäische Union sich dazu verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 um mindestens 30 Prozent im Vergleich zu 1990 senken.

