Brasília (AFP) Der zur Krebsbehandlung nach Kuba gereiste venezolanische Staatschef Hugo Chávez nimmt nicht am Treffen der südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur am Freitag in Brasilien teil. Venezuela werde von Außenminister und Vizepräsident Nicolas Maduro vertreten, sagte ein Sprecher des brasilianischen Außenministeriums der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Auf dem Gipfel will die Wirtschaftsgemeinschaft über einen Beitritt Boliviens und Ecuadors als Vollmitglieder beraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.