Offenbach (dpa) - Weißer Advent in Deutschland: Schnee satt und eisige Temperaturen verwandeln die Republik am Wochenende in eine Winterlandschaft. Der Westen bekommt schon am Freitag 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee ab.

Am Samstag schneit es vor allem im Süden, und am Sonntag folgt ein ausgedehntes Schneefallgebiet von Nordwesten. «Wintersportler in den Mittelgebirgen und den Alpen dürfen sich freuen», sagte Meteorologe Dorothea Paetzold vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach (DWD) am Donnerstag.

Kräftiger Wind und gebietsweise strenger Frost machen es am Freitag allerdings ungemütlich: «Schneeverwehungen mit unwetterartigem Charakter», kündigte DWD-Meteorologe Thomas Ruppert an. Bereits am ersten Advent lag vielerorts Schnee in Deutschland. Ob es weiße Weihnachten gibt, steht aber noch einige Zeit in den Sternen. Frühestens eine Woche vor dem Fest gebe es erste Prognosen, sagte Paetzold.

Zwar sei flächendeckend mit Schnee zu rechnen, ob dieser aber überall in den Niederungen ankomme und auch liegen bleibe, müsse noch abgewartet werden, sagte Paetzold. Eisige Temperaturen vom Nordpolarmeer verhindern zumindest allzu schnelles Tauwetter: Tagsüber steigen die Temperaturen kaum noch über den Gefrierpunkt, nachts sinken sie auf bis minus 15 Grad.