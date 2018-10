Schruns (SID) - David Speiser muss nach einem schweren Trainingssturz vor dem Weltcup-Auftakt im Snowboardcross im österreichischen Schruns rund drei Monate pausieren. Der zweimalige Olympia-Teilnehmer aus Oberstdorf kam am Donnerstag im Montafon bei widrigen Wetter- und Sichtbedingungen in seinem zweiten Trainingslauf nach einem Sprung unglücklich zu Fall. Der 32-Jährige stürzte dabei auf die rechte Schulter und zog sich laut Mannschaftsarzt Heinz Kusche eine Schultereckgelenksprengung zu. Speiser wurde noch am Donnerstag operiert.