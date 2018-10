Kairo (AFP) Die ägyptische Opposition will auch am Freitag wieder gegen Präsident Mohammed Mursi demonstrieren. Zu weiteren Protesten rief ein Bündnis um den Friedensnobelpreisträger Mohammed ElBaradei auf. Neue Kundgebungen seien nötig, weil Mursi "die Tür für jeden Versuch des Dialogs geschlossen hat", teilte es mit. Die Menschen "in den verschiedenen Teilen Ägyptens" sollten daher erneut auf die Straßen gehen.

