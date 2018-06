Sydney (AFP) Wissenschaftler warnen vor dem weltweiten Sterben besonders großer und alter Bäume. Das Phänomen trete in fast allen Waldarten und nahezu auf der ganzen Welt auf, heißt es in einer am Freitag im Fachmagazin "Science" veröffentlichten Studie von Wissenschaftlern in Australien und den USA. "Zahlreiche Indizien weisen daraufhin, dass der Bestand dieser Bäume ebenso von starkem Rückgang bedroht ist wie jener der Elefanten, Tiger oder Wale", erklärte Projektleiter David Lindenmayer mit Blick auf die hundert bis dreihundert Jahre alten Bäume.

