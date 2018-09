Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag moderat nachgegeben. Der Dax konsolidiere auf einem hohen Niveau, hieß es aus dem Handel. Auch die im Oktober überraschend gesunkene Produktion im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland führte zu keinem stärkeren Abwärtsdruck.

In den vergangenen drei Wochen ging es für den deutschen Leitindex um bis zu 600 Punkte oder fast neun Prozent nach oben. An diesem Freitag gab der Dax zuletzt um 0,18 Prozent auf 7521 Punkte nach. Auf Wochensicht hat er sich damit bislang um 1,56 Prozent vorgearbeitet. Der MDax verlor am Freitag 0,11 Prozent auf 11 874 Punkte, und der TecDax fiel um 0,09 Prozent auf 839 Punkte.

Das am Vortag erreichte Jahreshoch des Dax zeige derweil, dass der Markt tendenziell weiter nach oben wolle, schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Hessen-Thüringen in einem Kommentar. Trotz der zuletzt ansehnlichen Entwicklung sei noch Spielraum nach oben vorhanden.

Am Dax-Ende ging es für die Aktien der Deutschen Telekom um 3,26 Prozent nach unten. Der Bonner Konzern habe die Dividende für die beiden kommenden Jahre deutlicher reduziert als allgemein erwartet, kommentierten Börsianer den Kursrutsch. Linde-Titel verteuerten sich nach einem positiven Analystenkommentar hingegen um 0,79 Prozent.