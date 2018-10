Berlin (AFP) Berthold Albrecht, Sohn des Aldi-Nord-Gründers Theo Albrecht, ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Er sei bereits im November im engsten Familien- und Freundeskreis beigesetzt worden, teilte seine Familie am Freitag in ganzseitigen Traueranzeigen in Tageszeitungen mit.

