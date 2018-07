Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn (DB) bietet in der Hauptstadt zum ersten Mal eine Kombikarte für vier verschiedene Arten der Fortbewegung an - das eigene Auto ausgeschlossen. Die Bahncard 25 mobil plus enthält zum einen die 25-prozentige Ermäßigung auf Normal- und Sparpreise im DB-Fernverkehr, zum anderen die Möglichkeit, das Carsharing der Bahn zu nutzen oder ein Fahrrad zu mieten. Beim Kauf einer Jahres-Umweltkarte der Berliner Verkehrsbetriebe, die dann aufgeladen wird, ist die Bahncard ab 1. Januar auch als elektronisches Ticket für Bus, S-Bahn, U-Bahn und Tram in der Hauptstadt nutzbar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.