Berlin (AFP) Der Aufsichtsrat der Berliner Flughafengesellschaft veranschlagt die Mehrkosten für den Bau des neuen Hauptstadtflughafens (BER) weiterhin mit 1,2 Milliarden Euro. Bei einer Klausursitzung am Freitag in Berlin seien "250 Millionen zusätzliches Baubudget" bewilligt worden, teilte die Flughafengesellschaft am Abend mit. "Der zusätzliche Kapitalbedarf der Flughafengesellschaft bleibt jedoch aufgrund von Umschichtungen im Budget innerhalb des bekannten Rahmens von 1,2 Milliarden Euro", hieß es in der Mitteilung.

