Doha (AFP) Die deutschen Umweltverbände haben bei einem gemeinsamen Auftritt in Doha Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, durch ein persönliches Eingreifen ein Scheitern der UN-Klimakonferenz noch zu verhindern. "Die Kanzlerin ist gefordert, endlich wieder in die Bütt zu gehen", sagte am Freitag Christoph Bals von der Organisation Germanwatch. Martin Kaiser von Greenpeace sagte, Merkel müsse von Berlin aus ihren Einfluss unter den EU-Regierungschefs geltend machen, um für gute Entscheidungen in Doha zu sorgen. Die Verbände warnten vor einem kompletten Fehlschlag der Konferenz.

