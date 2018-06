Hamburg (AFP) Unter der Überschrift "Final Times Deutschland" ist die Wirtschaftszeitung "Financial Times Deutschland" (FTD) am Freitag zum letzten Mal erschienen. "Es waren bewegende Jahre, geprägt von Krisen, Kriegen und Katastrophen, aber auch von Durchbrüchen, Aufstiegen und so manchem Wirtschaftswunder", schreibt die Chefredaktion im Editorial der letzten Ausgabe. "Wir sind angetreten, um den Wirtschaftsjournalismus in Deutschland ein wenig aufzumischen", resümieren sie.

