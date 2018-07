Berlin (AFP) Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) ist am Freitag zu einer dreitägigen Reise nach Israel und in die Palästinensergebiete aufgebrochen. Er wolle deutlich machen, dass die Bundesregierung "auch in Zukunft Israelis und Palästinensern zur Seite stehen" werde, "um eine friedliche Lösung des Nahost-Konflikts zu finden", erklärte Niebel in einer Mitteilung seines Ministeriums in Berlin. "Mit der deutschen Entwicklungszusammenarbeit leisten wir hierzu einen Beitrag", hieß es weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.