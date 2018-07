Karlsruhe (AFP) Das Land Berlin muss das Maxim-Gorki-Theater an die Sing-Akademie zu Berlin zurückgeben. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verpflichtete das Land am Freitag, an einer entsprechenden Änderung des Grundbuchs mitzuwirken. Zur Begründung erklärten die Karlsruher Richter, das Gebäude sei nie wirklich enteignet worden. (Az: V ZR 180/11)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.