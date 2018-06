Berlin (AFP) Die SPD erwartet bei der offiziellen Nominierung von Kanzlerkandidat Peer Steinbrück am Sonntag ein überragendes Ergebnis. Steinbrück werde auf dem Sonderparteitag in Hannover mit "über 90 Prozent gewählt werden" und damit ähnlich viel Zustimmung erfahren wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrer Partei, sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Thomas Oppermann am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Merkel war Anfang der Woche mit einem Rekordergebnis von 97,94 Prozent als CDU-Chefin wiedergewählt worden.

