Frankfurt/Main (SID) - Die Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) hat in der emotional geführten Diskussion um das Sicherheitskonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Rolle der Politik kritisiert. "Wir sind überzeugt, dass der Druck, der derzeit durch die Innenpolitik ausgeübt wird, gefährlich ist, weil er spaltet und zusätzlich polarisiert", schrieb die KOS am Freitag, dem Tag der Innenmininsterkonferenz (IMK), in einer Stellungnahme.

Zudem sei es "problematisch, dass sich die Sozial- und Jugendpolitik weitgehend aus diesem Thema heraushält, somit 'ihre' Jugendlichen alleine lässt". Die Vereine würden so zu "nicht genug durchdachten Maßnahmen" getrieben, was die "Kluft zu den Zuschauern und Fans" weiter zu vertiefen drohe.

Das Sicherheitskonzept sorgt seit Wochen für Aufsehen, am kommenden Mittwoch stimmen die 36 Profiklubs der Bundesliga und 2. Liga über die 16 Anträge ab. Den ersten Entwurf hatten zahlreiche Klubs, darunter der VfL Wolfsburg, St. Pauli und Union Berlin, abgelehnt.

Die KOS ist weiterhin davon überzeugt, dass Sicherheit nur gemeinsam und mit einem "Schulterschluss des Fußballs" zu erreichen ist. Die Reaktionen auf das DFL-Konzept hätten auch "vielerorts zu intensiven Diskussionen geführt, die zu einer Verbesserung des Konzepts beigetragen haben", heißt es in der Stellungnahme: "Erstes Ziel sollte deswegen sein, den politischen Druck aus dem Thema zu nehmen und mit vertrauensbildenden Maßnahmen Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein gemeinsames Handeln der Verbände und Vereine mit ihren Fans überhaupt ermöglichen."