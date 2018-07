Paris (SID) - Der Tabellenzweite Olympique Marseille muss in der Ligue 1 am Mittwoch in Bastia ein Geisterspiel bestreiten. Die französische Fußball-Liga (LFP) teilte am Freitag mit, dass gegen den SC Bastia nach Ausschreitungen im Derby gegen den AC Ajaccio als Strafe eine Partie vor leeren Rängen verhängt worden sei.

Das Duell zwischen Bastia und Ajaccio im Oktober war für mehrere Minuten unterbrochen worden, weil es auf den Rängen zu einer Massenschlägerei zwischen rivalisierenden Fans gekommen war, die außerdem Feuerwerkskörper auf das Spielfeld abgefeuert hatten.