Nyon (dpa) - Die ersten Städte haben schon ihre Bewerbungen für die EM 2020 eingereicht, doch für das revolutionäre Turnierprojekt sind noch (fast) alle Fragen unbeantwortet.

«Im Moment haben wir ein weißes Blatt Papier. Noch ist alles offen», sagte UEFA-Präsident Michel Platini am Verbandssitz der Europäischen Fußball-Union im schweizerischen Nyon. Nur einen Tag nach der großen Platini-Revolte brachten sich nicht nur in Deutschland die ersten Städte und Stadien für das bislang als einmaliges Projekt geplante Mammutturnier in Stellung. Der kontinentale Tenor auf das Wagnis fällt erstaunlich positiv aus.

«Aus Sicht der UEFA und der europäischen Idee ist der Gedanke des EM-Turniers, das sich über den gesamten Kontinent erstreckt und möglichst viele Länder einschließt, sehr reizvoll», sagte DFB-Teammanager Oliver Bierhoff und ergänzte: «Grundsätzlich finde ich es immer positiv, wenn man den Mut hat, neue Wege zu gehen. Natürlich hoffen wir nun auch auf einen deutschen Spielort.» Auch Bayern-Trainer Jupp Heynckes bewertete die «praktische Entscheidung» positiv. «Heutzutage kommt man schnell von A nach B. Es hat nicht ein Veranstalter das riesige Finanzpaket zu tragen», sagte er.

Auch wenn das Frage-Antwort-Spiel zwischen Platini und einem knappen Dutzend Journalisten am Freitag kaum Erkenntnisse brachte, gilt es als sicher, dass eine deutsche Metropole in knapp acht Jahren den Zuschlag für EM-Spiele erhält.

In wie vielen Ländern und Städten die EM in acht Jahren ausgetragen wird? «Darüber haben wir noch nicht gesprochen.» Wie das Bewerbungsprozedere genau aussehen wird? «Das war noch kein Thema.» Sind auch mehr Städte aus einem Land als Austragungsorte möglich? «Das wird die Exekutive entscheiden.» Mit diesen Worten enttäuschte Platini all diejenigen, die gehofft hatten, ein nähere Details zum bislang größten Coup des ehemaligen französischen Weltklassespielers zu bekommen.

Nur wer - neben ihm - am meisten von dem neuen Format profitieren wird, ist für den UEFA-Boss klar: die Fans. «Wir bringen die Euro zu den Fans. Bislang mussten sie zur Euro kommen, jetzt kommen wir zu ihnen», sagte Platini sichtlich zufrieden an seinem Amtssitz.

Wohin die deutschen Fans in ihrem Land reisen müssen, ist entgegen aller Berlin-Bekundungen ebenfalls noch offen. Auch wenn die Hauptstadt klarer Gastgeber-Favorit ist. «Wir erfüllen alle Kriterien des Anforderungskatalogs der UEFA. Daher sind wir optimistisch, dass wir vom Deutschen Fußball-Bund den Zuschlag erhalten», sagte der Berliner Verbandspräsident Bernd Schultz der Nachrichtenagentur dpa.

Zugleich dämpfte er aber mit Sachlichkeit die in der Hauptstadt schon jetzt aufkommende Euphorie. «Der DFB wird sich um die EM bewerben, das ist klar. Aber eine innerdeutsche Vorentscheidung ist noch nicht gefallen.» Schultz räumte ein, dass auch München in der Lage sei, die Anforderungen der UEFA zu erfüllen. «Vielleicht bewerben sich sogar drei oder vier Städte aus Deutschland», sagte er.

Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit hat die UEFA-Entscheidung begrüßt. «Es ist eine hervorragende Idee, ein gesamteuropäisches Signal bei der Auswahl der Austragungsorte für diese Europameisterschaft zu geben», sagte Wowereit. Jetzt müsse erst einmal in Ruhe entschieden werden, welche Spiele nach Deutschland kommen. «Natürlich würde sich Berlin freuen, wenn die Wahl des DFB zugunsten unserer Stadt ausfällt. Die Voraussetzungen für die Austragung dieser Spiele sind in Berlin vorhanden», sagte Wowereit.

Neben München und Berlin wären auch Hamburg, Dortmund, Frankfurt oder Gelsenkirchen mögliche Kandidaten. Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge will sich für die heimische Arena einsetzen, die in diesem Jahr bereits Gastgeber des Champions-League-Endspiels war. Der Hamburger Verbandspräsident Dirk Fischer machte sich für EM-Spiele im Norden des Landes stark. «Hamburg sollte dabei sein und sich deshalb bewerben. Hamburg ist in der Lage, so eine Aufgabe hervorragend zu bewerkstelligen», sagte Fischer.

Der Wettbewerbskommission der UEFA wird nun in den kommenden Wochen und Monaten die Detailarbeit vorbehalten sein. Bei einer ihrer nächsten Sitzungen im Januar oder März 2013 wird die UEFA-Exekutive das genaue Turnierformat und den exakten Bewerbungsprozess für das einmalige Vorhaben verabschieden. Danach haben alle 53 Mitgliedsverbände die Chance, sich zu bewerben. Erst im Frühjahr 2014 steht fest, in wie vielen Ländern und in welchen Städten gespielt wird.

«Es ist vielleicht eine verrückte Idee, aber eine gute», sagte Platini. Selbst FIFA-Präsident Sepp Blatter habe ihm dazu gratuliert. «Er hat gesagt, es ist eine exzellente Idee», berichtete der UEFA-Präsident. Einen kleinen Einblick in seine Wünsche ließ Platini dann aber doch noch zu. Die Finalphase mit den beiden Halbfinals und dem Endspiel soll nach seinen Vorstellungen an einem Ort stattfinden.

Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) steht der ersten europaweiten Fußball-Europameisterschaft 2020 zwiespältig gegenüber. «Okay, es ist mal einen Versuch wert, aber die Fußball-Euphorie, die sonst das ganze Austragungsland erfasst, wird sicher fehlen», sagte der auch für den Sport zuständige Minister der «Saarbrücker Zeitung». Als «Vorteil» des Plans nannte er die Tatsache, dass mit ziemlicher Sicherheit auch EM-Partien in Deutschland stattfinden würden. «Wir werden ein paar EM-Spiele in Deutschland haben, und darauf hätten wir sonst lange warten müssen», sagte Friedrich. In welchen Städten gespielt wird, ist noch offen.

Galt bislang Istanbul - das sich auch um die Olympischen Spiele 2020 bemüht - als klarer Favorit für das Finale, spekulieren nun auch die Engländer mit dem imposanten Londoner Wembley-Stadion auf den attraktiven und lukrativen Turnierabschluss. «Ich denke, wir werden auf der Shortlist der UEFA sein, aber wir werden starke Konkurrenten haben», sagte FA-Chef David Bernstein und betonte: «Es wäre wunderbar, es hier zu haben.» Aus den Niederlanden, Belgien, Österreich oder Portugal kamen ebenfalls positive Reaktionen. Ob die Länder überhaupt zum Zug kommen, ist aber - wie so vieles - offen.