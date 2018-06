Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle sorgt sich um die Entwicklung in Ägypten. Er forderte Präsident Mohammed Mursi auf, seinem Gesprächsangebot auch konkrete Taten folgen zu lassen. Der islamistische Staatschef müsse damit auch eine wirkliche innere Bereitschaft zum Dialog verbinden, sagte Westerwelle. Zugleich warnte er auch alle anderen Kräfte in Ägypten vor Gewalt. Die Opposition hat inzwischen Mursis Gesprächsangebot abgelehnt. Stattdessen will sie mit Protestaktionen so viel Druck erzeugen, dass der Staatschef das für den 15. Dezember geplante Verfassungsreferendum absagt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.