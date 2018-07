Wellington (AFP) Autos und Hunde stehen oft in einem schwierigen Verhältnis zueinander - doch drei Mischlinge aus einem Tierheim in Neuseeland haben unter Beweis gestellt, dass es auch anders geht. "Porter", "Monty" und "Ginny" wurden von Tiertrainer Mark Vette darin ausgebildet, einen umgebauten Pkw vom Typ Mini selbst zu fahren. Die Hunde bedienen dabei mit ihren Pfoten höhergelegte Pedale und am Lenkrad befestigte Griffe. Sie können den Wagen sogar mit einem speziellen Anlasser selbst starten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.