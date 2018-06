Granada (dpa) - Ein Gleitschirmflieger ist in Südspanien in einer Hochspannungsleitung hängengeblieben - er konnte erst vier Stunden später wohlbehalten aus seiner Notlage befreit werden. Das Unglück ereignete sich an der Schnellstraße, die die Stadt Granada mit den Skigebieten der Sierra Nevada verbindet. Der Mann war nach Medienberichten mit seinem Schirm an einem Kabel in 80 Meter Höhe hängengeblieben. Die Leiter eines Feuerwehrwagens war nicht hoch genug. Erst mit Hilfe eines Krans konnte der Mann abgeseilt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.