New Bataan (AFP) Nach dem verheerenden Taifun "Bopha" mit fast 500 Toten hat der Präsident der Philippinen, Benigno Aquino, das Katastrophengebiet auf der Insel Mindanao besucht. "Ich bin hier, um Erklärungen zu erhalten", sagte Benigno am Freitag in der verwüsteten Stadt New Bataan. Trotz der rechtzeitigen Warnung vor dem stärksten Taifun des Jahres und der Evakuierung Zehntausender hatte der Wirbelsturm am Dienstag mindestens 484 Menschen getötet. Über 380 Menschen gelten zudem noch immer als vermisst.

