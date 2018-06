Anapa (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin persönlich hat den Bau der Gaspipeline South Stream nach Europa gestartet. Am Rande des Badeortes Anapa am Schwarzen Meer feierte der russische Energieriese Gazprom am Freitag den Baubeginn. Die Pipeline soll unter Umgehung der Ukraine Gas nach Bulgarien und vor dort in zwei Leitungen bis nach Österreich und Italien bringen. 2015 sollen die ersten Endverbraucher über diese Leitung Gas aus Russland beziehen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf geschätzte 16,5 Milliarden Euro.

