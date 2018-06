Genf (AFP) Auf dem Berg Titlis in der Zentralschweiz ist am Freitag die höchste Hängeseilbrücke Europas eröffnet worden. Das berichtete die Schweizer Nachrichtenagentur sda. Schwindelfreie können auf der 100 Meter langen Brücke, die nur einen Meter breit ist, 500 Meter in die Tiefe blicken. Die Bürcke liegt 3041 Meter über dem Meeresspiegel.

